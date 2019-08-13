ردا على فتاة أحرجته.. هيثم شاكر: هحاول أركز وأعمل أغاني عدلة

فوجئ الفنان هيثم شاكر بتغريدة من متابعة له تنتقد فيها ألبومه الجديد "معرفة قديمة" الذي طرحه مؤخرًا بعد غياب عن الساحة الفنية منذ أكثر من خمس سنوات.



وغردت المتابعة قائلة: "بصراحة لما لقيت هيثم شاكر تريند قولت أسمع ألبومه ويارتني ما ضيعت وقت ولا أغنية عدلة غير واحدة".



ورد هيثم قائلًا: "معلش هحاول أركز واشتغل على نفسي أكتر وأعمل أغاني عدله تعجبك".



وتعاون هيثم شاكر من خلال هذا الألبوم مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم بهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعى وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي.

