معقل إنتاج الياسمين بمصر.. حريق هائل فى مصنع عطور بقرية شبرا بلوله فى الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل فى مصنع لإنتاج العطور بقرية شبرابلوله بمركز قطور وتم الدفع بـ5 سيارات قوات مطافئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع عطور، في قرية شبرا بلولة، مركز قطور.



انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، كما تتواجد سيارات الإسعاف، كما تم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المصنع.



وأفاد شهود العيان أن سبب اندلاع حريق هائل بسبب ماس كهربائي مفاجئ ولم تقع خسائر فى الأرواح.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

