يسرا: دخولي مجال الفن صدفة.. بكره الخيانة.. وبحب الأكل أوي

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الثلاثاء، حيث كشفت العديد سواء فنية أو شخصية من أبرزها أن دخولها المجال الفني جاء عن طريق الصدفة، وكل الأدوار التي قدمتها تعتز بها، مؤكدة أن أكثر الأشياء التي تكرهها الخيانة.



كما أكدت يسرا أنها تحب مشاهدة الأفلام القديمة كثيرا، فيمكن أن تشاهد ما يقارب من 5 أفلام مرة واحدة في الليلة، مضيفة أنها لا ترى نفسها مطربة ولكنها "مؤدية" فقط.



- صدفة تمنيتها.. يسرا تكشف رغبتها في هذه الأشياء



قالت الفنانة يسرا، إن دخولها المجال الفني جاء عن طريق الصدفة، موضحة أن هذه الصدفة تمنتها لأنها كانت ترغب في أن تكون فنانة.



وأضافت الفنانة يسرا أن كل أدوارها تعتز بها، وكل عمل فني لديه معنى بالنسبة إليها، لافتة إلى أنها تحب جميع أفلامها مع الفنان عادل إمام، والمخرج الراحل يوسف شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهما من المخرجين.



وأردفت الفنانة يسرا أن كل دور تقوم بتأديته تأخذ منه شيئا يشبها في الحقيقية، موضحة أن أى دور يضعها في مكان مختلف وجديد تحب وترغب في أن تقوم به.



وأوضحت الفنانة يسرا أن أكثر الأشياء التى تكرهها الخيانة سواء الصداقة، خيانة الأمانة، الطعن في الظهر، بينما أكثر الأشياء التى تفرحها عند إعطائها لحظة سعيدة وحلوة للجمهور، وعند شعورها بالنجاح، وأن يكون الأشخاص القريبون منها بخير.



- بحب الاكل اوى ومقدرش اعيش من غير حب





قالت الفنانة يسرا إنها تحب أن تقوم بالأعمال السينمائية وتليها الأعمال الدرامية، لافتة إلى أنها تحب مشاهدة الأفلام القديمة كثيرا، فيمكن أن تشاهد ما يقارب من 5 أفلام مرة واحدة في الليلة.



وأضافت الفنانة يسرا، أنها قامت بأعمال مسرحية قليلة، ولكن نجحت فيها مثل مسرحية "لما بابا ينام"، "كعب عالى"، "بداية ونهاية".



- لا أرى نفسها مطربة ولكني "مؤدية" فقط





ولفتت الفنانة يسرا إلى أنها لا ترى نفسها مطربة ولكنها "مؤدية" فقط، متابعة أنها تحب الطعام كثيرًا، فأكثر أكلة تحبها هي "الملوخية".



وأشارت الفنانة يسرا إلى أنها شخص لا يستطيع أن يعيش دون حب، فهي تحب جميع الأشياء حولها، وكل نعمة ربنا أعطاها لها، موضحة أنها مازالت تفكر بعد كل نجاح تحققه ماذا ستحقق بعده، طموحها لا ينتهي.





- السينما وحشني وأفكر بعمل سينمائي قريبا





وتابعت الفنانة يسرا أنها تفكر في المرحلة الحالية أن تقوم بعمل سينمائي؛ لأن السينما "وحشتها"، لافتة إلى أنها لا تنوي بقيام عمل مسلسل هذا العام لأنها تريد أن تأخذ قسطًا من الراحة، لافتة إلى أنها أن أصحاب القدرات الخاصة يمتلكون قدرة وذكاء أكبر من الأشخاص العاديين.



- محظوظة لدخولي المجال الفني في سن صغيرة





قالت الفنانة يسرا إنها وحيدة والديها، وأول فرحة في عائلتها، لافتة إلى أنها كانت طفلة شقية للغاية.



وأضافت الفنانة يسرا، أن فترة طفولتها غالية عليها كثيرا، ولذلك من الصعوبة أن تخرج يسرا الطفلة التى بداخلها أمام أى شخص.



وأوضحت أنها تحب الأطفال كثيرا، وكانت تتمنى أن يعطيها الله طفلا قائلة: "ربنا مكتبليش، فأنا لازم أرضى بقضاء ربنا، لأن اللي كتبوه ربنا أحسن من اللي أنا عايزاه".



وأكدت أنها ترى أنها شخص محظوظ لأنها خاضت المجال الفني وهي في سن صغيرة، مشيرة إلى أن دخولها في سن صغيرة أعطى لها فرصة أن تتعامل مع أجيال مختلفة تعلمت منهم أشياءً كثيرة في حياتها.