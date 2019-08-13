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أخبار البلد

عمارى عبد العظيم: إطلاق فيلم ترويجى للسياحة المصرية تطور جيد ويواكب الحدث

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، أن إطلاق وزارة السياحة فيلما ترويجيا لحملة People to People الذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، تطور جيد فى مفهوم الترويج ومواكبة الحداثة.

وأكد عمارى لـ "صدى البلد"، أن الدعاية والترويج باستخدام الفيديوهات والأفلام والانتشار الواسع لها فى عالم السوشيال ميديا يؤثر بشكل فعال على اختيارات السائحين لتكون مصر وجهتهم.

وأشاد رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق بالفيلم، مؤكدا أن الحملة موجهة ليس فقط للخارج، ولكن أيضا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التى تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب.

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