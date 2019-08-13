غسيل أموال.. السعوية تحذر المسافرين من حيازة هذا المبلغ.. تفاصيل

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية المسافرين منها وإليها من عدم الإفصاح عن المبالغ الموجودة بحوزتهم التي تعادل قيمتها أو تزيد عن 60 ألف ريال سعودي.



وقالت النيابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن على المسافرين برا أو بحرا أو جوا تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها والتي تبلغ 60 ألف ريال او أكثر.



وأضافت أن مخالفة ذلك يعد مؤشرا لوجود شبهة جرائم غسيل أموال، وهى من الجرائم الكبرى.



وكانت المحاكم السعودية تلقت عدة حالات مماثلة لأشخاص لم يبلغوا عن المبالغ التي بحوزتهم، واتهموا بشبهة غسيل أموال.