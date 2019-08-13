معلمة شجاعة تمسك ثعبانًا طوله 3 أمتار بيديها.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر معلمة شجاعة أمسكت بثعبان عملاق طوله 3 أمتار، بعدما تسلل داخل الفصل الدراسى.



وبحسب سبوتنيك، كانت المعلمة تشرح لتلاميذها داخل الفصل حتى فوجئت بثعبان طويل داخل الفصل بين التلاميذ فى مدرسة مدينة توبادك التى تقع غرب سولاويزي الإندونيسية.



وقالت المعلمة الشابة بوتو آيو التى تبلغ من العمر 27 عامًا إنها أمسكت بنفسها بالثعبان، بعدما استقر داخل سلة المهملات.



وأضافت بوتو أنها لم تتردد لحظة واحدة فى الإمساك بالثعبان خوفًا على حياة التلاميذ، لدرجة أنها أمسكت بثعبان ويديها عاريتين، حتى ساعدها مدرسون آخرون بريط الثعبان وشل حركته تمامًا.



