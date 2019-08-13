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أرمينيا وروسيا ترسلان 140 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:14 م
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى سوريا
أ ش أ
علنت وزارة الطوارئ الأرمينية أن أرمينيا وروسيا أرسلتا كمية مشتركة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، يقدر وزنها بأكثر من 140 طنا.

وقال المكتب الصحفي التابع لوزارة الطوارئ الأرمينية - في بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "بقرار مشترك من حكومتي أرمينيا وروسيا الاتحادية، أٌرسلت المساعدات الإنسانية إلى سوريا بواسطة المركز الروسي-الأرميني للاستجابة الإنسانية".

وأوضح المكتب، في بيانه، أن الشحنة تتكون من 52.5 طن من اللحوم و35 طنا من الأسماك المعلبة و40 طنا من السكر و14.5 طن من المواد الغذائية المجففة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين الأرميني والروسي يتكفلان بنقل المساعدات الإنسانية، وتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر السوري، المسؤولة عن عمليات التوزيع.

وكانت وزارة الخارجية الأرمينية قد ذكرت في وقت سابق أن البلاد منحت حق اللجوء لأكثر من 22 ألف مواطن سوري، لتصبح الدولة الثالثة في أوروبا من حيث عدد اللاجئين السوريين، بالنسبة لعدد السكان في البلاد.

يذكر أن الجالية الأرمينية وصل تعدادها في سوريا قبل بدء الأزمة إلى أكثر من 110 آلاف شخص، معظمهم يقيمون في حلب ودمشق والحسكة، فيما غادرها بعد الأزمة نحو 90 ألف شخص، بحسب مصادر مختلفة.

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