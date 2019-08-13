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شاهد.. أجمل صورتين تم التقاطهما في موسم الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:12 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
عرفة البنداري
فازت صورتان بالمركزين الأول والثاني في مسابقة أفضل صورة للحج، ضمن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد.

الصورتان تعبران عن الشيخوخة والطفولة البريئة، التي تحتاج كل منهما إلى مساعدة رجال الأمن السعوديين الذين يساهمون في خدمة الحجاج ومساعدتهم.

واحدة من الصورتين، لطفلة صغيرة ترتسم على وجهها علامات الطفولة البريئة، فيما تسند خدها على الكعبة المشرفة، بينما الصورة الأخرى لحاج كهل طاعن في السن يحمله رجل أمن سعودي، وتبدو عليه ابتسامة السعادة والراحة لما يقدمه لحجاج بيت الله الحرام.
شاهد.. أجمل صورتين تم التقاطهما في موسم الحج
شاهد.. أجمل صورتين تم التقاطهما في موسم الحج

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