شاهد.. أجمل صورتين تم التقاطهما في موسم الحج

فازت صورتان بالمركزين الأول والثاني في مسابقة أفضل صورة للحج، ضمن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد.



الصورتان تعبران عن الشيخوخة والطفولة البريئة، التي تحتاج كل منهما إلى مساعدة رجال الأمن السعوديين الذين يساهمون في خدمة الحجاج ومساعدتهم.



واحدة من الصورتين، لطفلة صغيرة ترتسم على وجهها علامات الطفولة البريئة، فيما تسند خدها على الكعبة المشرفة، بينما الصورة الأخرى لحاج كهل طاعن في السن يحمله رجل أمن سعودي، وتبدو عليه ابتسامة السعادة والراحة لما يقدمه لحجاج بيت الله الحرام.