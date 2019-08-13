تمشيط الشعر مبلل وحمالة الصدر .. 8 عادات يومية تدمر جمالك

العناية بالجسم والبشرة والشعر من أهم التفاصيل التي تهتم بها النساء بشكل خاص، ولذا يحرصن على الظهور بأجمل مظهر دومًا، لكن بعض العادات اليومية التي تقدم عليها الفتيات تؤثر بشكل سلبي وواضح على جمالهن، ورغم أنها عادات بسيطة إلا أن تأثيرها كبير ويحتاج إلى فترة طويلة لمعالجته.



ووفقًا لموقع brightside، نقدم إليك بعض العادات اليومية التي تفعلينها بحق شعرك و بشرتك، وتترك أثارًا سلبية بشكل فوري :



1- استخدام طلاء الأظافر لوقت طويل :

قد يحول الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أظافرك للون غامق خاصة وأن بعض طلاء الأظافر الرخيص يحتوي على مواد ضارة بأظافرك.



2- تجفيف الوجه بالمنشفة :

إذا كنت تعانين من حب الشباب فمن العادات الخطيرة تجفيف الوجه بالمنشفة حيث تتراكم عليها البكتريا وتعود للوجه في كل مرة تستخدمين فيها المنشفة وبالتالي لن تجدي تحسنًا في علاج حب الشباب.



3- النوم بحمالة الصدر :

وهي عادة تفعلها معظم الفتيات، لكنها خطيرة وقد تسبب ترهل الثدي مع تكرارها، كما أن ارتدائها طوال الليل يمكن أن يسبب التهاب الجلد و ضغط أنسجة الثدي ليلًا.



4- استخدام فرش المكياج دون تنظيف :

استخدام فرشاة أحمر الخدود، المتكرر يؤدي لتراكم البكتريا عليها لتنتقل إلى وجهك في كل مرة تستخدمين فيها فرش الميكب، بل يجب غسلها وتنظيفها كل فترة .



5- الإكثار من تناول الموالح :

البعض يحب تناول الملح بكثرة والأطعمة المالحة لكنه أمر ضار بالبشرة ويسبب ظهور الترهلات والتجاعيد.



6- الاستحمام يوميًا بماء ساخن :

الماء الساخن يسبب جفاف الجلد و الشعر أسرع من الماء الفاتر، ومن الأفضل بعد الدش الساخن، غلق مسام الجسم ببعض الماء البارد.



7- الإكثار من تناول المياه الغازية و القهوة:

كثرة تناول القهوة و المشروبات الغازية حتى من دون سكر تؤثر على الأسنان بشكل واضح كما أنها تسبب أمراض القلب والكلى والسكر.



8- تمشيط الشعر وهو مبلل:

هي عادة تفعلها معظم الفتيات، بمجرد الاستحمام يقمن بتمشيط شعورهن دون تجفيفه ، وهي عادة تسبب تساقط الشعر.