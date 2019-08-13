وكالة روسية تكشف فبركة الجزيرة لـ صور وتفاصيل حادث النووي.. صور

علقت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية على أساليب الزيف والتزوير التي دائما ما تتبعها شبكة الجزيرة التي يملكها تنظيم الحمدين في قطر في تغطية الأحداث حول العالم، ومنها مؤخرا، الانفجار الذي وقع في منطقة أرخانجيلسك الروسية.



وذكرت الوكالة الروسية أن موقع الجزيرة على الإنترنت عمد إلى فبركة صورة خاطئة ونشرتها على مقال عن انفجار في منطقة أرخانجيلسك الروسية اليوم الثلاثاء، كما عمدت إلى التضخيم من حجم الحادث زاعمة بأنه «انفجار نووي هائل» وزعمت في تقريرها المنشور أن مهندسين روس مدفونون تحت الأرض بفعل قوة الانفجار الذي غطت سحابة دخانه السماء.



بينما في الواقع، أظهرت الصورة المنشورة على موقع الجزيرة انفجارًا في مستودع للذخيرة في إقليم كراسنويارسك الروسي، حسب سبوتنيك.



وأضافت الوكالة الروسية في تعليقها المنشور اليوم على موقعها، أن الموقع القطري زعم أن الخبراء ربطوا الانفجار بصاروخ كروز روسي يعمل بالطاقة النووية، والذي كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في مارس الماضي.



ولكن في الواقع، أظهرت الصورة أحد الانفجارات الأخيرة في مستودع عسكري بالقرب من مدينة أخينسك الروسية.



وأشارت إلى أن فبركات الجزيرة أيضا تزامنت في الوقت الذي تدير فيه قناة MSNBC عرضًا استضافته راشيل مادود حول الحادث النووي في منطقة أرخانجيلسك والذي تم فيه استخدام لقطة لصورة أخرى نشرتها وكالة أسوشييتد برس الأمريكية تحتوي على صورة انفجار مستودع الذخيرة من أخينسك أيضا.



هزت الانفجارات في أتشينسك في البداية المستودع في 5 أغسطس، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا ووفاة شخص واحد.



وفي 9 أغسطس، قالت المنطقة العسكرية المركزية للقوات المسلحة الروسية إن البرق أصاب رف ذخيرة.



وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ المحلية إن تسعة أشخاص أصيبوا في انفجار بالقرب من سكة حديد في قسم أولوي - أتشينسك في إقليم كراسنويارسك وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى في وقت لاحق.



وتم إعلان حالة الطوارئ في 9 أغسطس في مقاطعة أتشينسك بسبب الانفجار.



وبعد أيام من الحادث، توفي خمسة من موظفي وكالة الطاقة الذرية الروسية روس أتوم في انفجار وقع في 8 أغسطس أثناء اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل في موقع عسكري في منطقة أرخانجيلسك.



وكشفت الوكالة أن الحادث وقع أثناء الأعمال الهندسية والفنية على مصادر النظائر للمحرك.

