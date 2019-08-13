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فن

تعرف على موعد حفل مايا دياب في سوريا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:03 م
مايا دياب
مايا دياب
قسم الفن
أعلنت شركة مزيكا للإنتاج الفني عن موعد حفل الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: مايا دياب.. فى سوريا.

وتحيى الفنانة اللبنانية مايا دياب غدا حفلا غنائيا بأحد الفنادق فى سوريا، ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل عددا من أغانيها الشهيرة.

يذكر أن مايا دياب أحيت حفلا غنائيا، مساء الخميس الماضي، بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة، إضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها، للتفاعل مع الجمهور العراقى.

يشار إلى أن آخر أعمال مايا أغنية بعنوان "خسرنا بعض" حيث تم طرحها في العام الجاري وحققت نسبة مشاهدة على اليوتيوب بلغت أكثر من 4 ملايين مشاهد.

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