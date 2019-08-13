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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن تأجيل التعريفات الجمركية الإضافية على بعض المنتجات الصينية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:24 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين
أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة تأجيل التعريفات الجمركية - التي من المقرر أن تفرضها واشنطن على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي بنسبة 10% بدءًا من الشهر القادم - إلى وقت لاحق من العام الجاري على بعض المنتجات، من بينها الهواتف الخلوية والحواسب المحمولة وألعاب معينة للأطفال وغيرها.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي - وفقا لما أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم أيضًا إزالة بعض المنتجات بالكامل من قائمة البضائع التي ستخضع للتعريفات الجمركية في أول سبتمبر المقبل؛ بناءً على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وغيرها من العوامل.

وأضاف المكتب - الذي يعتزم نشر قائمة كاملة بهذه المنتجات في وقت لاحق اليوم - أنه سيتم فرض تعريفات جمركية على الهواتف المحمولة ولعب الأطفال والمنتجات الأخرى الخاضعة لتأجيل من الرسوم الجمركية في 15 ديسمبر القادم.

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