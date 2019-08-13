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فن

يا وعدي على الضحكة .. وصلة غزل فى وفاء عامر بسبب صورة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:13 م
وفاء عامر في احدث
وفاء عامر في احدث جلسات التصوير
مصطفى كرم
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وفاء عامر بإطلالة مثيرة بإرتداء فستان مشجر ودعمت إطلالتها بقرط أحمر اللون بأذنيها.

وعلقت على الصورة قائلة: "فقط ابتسم".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "يا وعدي علي الضحكة" و "قلبي" و "قمر".

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر المسلسل الدرامي "حكايتي" الذي عرض برمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بمشاركة الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد صلاح حسني ونهال عنبر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.



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