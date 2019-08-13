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فن

سيبوا الراجل في حاله.. كاملة أبو ذكري تدافع عن السعدني

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:49 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
نورا نبيل
رفضت المخرجة كاملة أبو ذكري الهجوم الذي تعرض له أحمد السعدني بإعلان ندمه على عدم العودة لطليقته والتي توفيت مؤخرًا رغم حبه الشديد لها.

وكتبت كاملة أبو ذكري من خلال حسابها على الفيسبوك قائلة: "احترموا جلالة الموت، وبطلوا تنظير سيبوا الراجل في حاله وفي المصيبة اللي هو فيها، هو مش مستني تتعاطفوا معاه، لا تعاطفكم هيرجعها ولا تنظيركم حيفيدها ويرجعها لأولادها".

وكان أحمد السعدنى نشر صورة مع طليقته وكتب "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت اني لازم اعمل كدة دلوقتي.. فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين او المستهبلين او تنفع اي حد حس اني عملت حاجه".

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