بعد فتة العيد.. أسرع 3 مشروبات لحرق الدهون

سعرات حرارية كثيرة دخلت أجسامنا خلال أيام العيد، خاصة مع تناول الفتة واللحم وصواني الرقاق، بالإضافة إلى الحلوى والمشروبات والتسالي وغيرها خلال أيام العيد، ولذلك يحتاج الجسم إلى حرق كل هذه الدهون لاستعادة النشاط والرشاقة بشكل سريع استعدادًا للعودة للعمل مرة أخرى بعد أيام قليلة.



ويمكنك إعداد بعض مشروبات حرق الدهون بطرق سهلة وسريعة في المنزل، إليك أبرزها :



1- مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر :

ضيفي ملعقة من الزنجبيل مع باكيت شاي أخضر مع ورق النعناع الأخضر، وضعيهم في كوب مليء بماء مغلي وغطيه واتركيه لمدة نصف ساعة، وتناوله 3 مرات يوميًا ويفضل بعد كل وجبة.



2- مشروب القرفة و الكمون :

ضيفي ملعقة من القرفة وملعقة من الكمون وملعقة زجبيل وعصير ليمونة مع ماء مغلي وضيفي ملعقة عسل ابيض، واتركي الخليط معًا لمدة ربع ساعة ثم تناوليه مرتين يوميًا ويفضل بعد قبل الوجبات.



3- مشروب الخيار و البقدونس :

في الخلاط الكهربي ضيفي2 ثمرة خيار مقشرة وحزمة بقدونس طازجة ونظيفة و وربع كوب عصير الصبار مع عصير ليمونة، واخلطيهم جيدًا وصفيه وتناوليه مرتين يوميًا.