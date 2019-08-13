ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض فنية وورش متنوعة بثقافة الجيزة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:48 م
صدى البلد
طارق موسى
نظم ثقافة الجيزة، برنامج فني يتضمن عرض فنى لفرقة عرب الفيوم ببيت ثقافة زنين أعقبها عرض تنورة وورشة فنون تشكيلية، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

كما أقام القصر عرض فني لفرقة الطلائع للفنون الشعبية بالإضافة إلى عرض فقرة الأراجوز والعرائس والساحر وفقرة تنورة كما عقدت ورشة فنون تشكيلية.

وفي يوم 14 أغسطس الجارى ينظم قصر ثقافة الحي السادس بنادي الحي السادس عرض فنى للتنورة، وورشة فنون تشكيلية في الساعة السادسة مساءً، كما يقام في نفس الموعد بمركز طفل أحمد عرابي بالتعاون مع مكتبة الدقي ومركز طفل المنيرة الغربية عرض مسرح عرائس، بجانب ورشة فنون تشكيلية، ورسم علي الوجة وعرض لمواهب الأطفال في الغناء.

ترشيحاتنا

بـ نظام الساعات المعتمدة.. إعلان مصروفات البرامج الجديدة فى هندسة القاهرة

ورقة وقلم.. مرتضى منصور يبتكر طريقة جديدة لاختيار مدرب الزمالك.. تعرف عليها

الصربي ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك

قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني

الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي

لضعف الإقبال.. رفع فيلمين من السينمات تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها