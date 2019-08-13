عروض فنية وورش متنوعة بثقافة الجيزة

نظم ثقافة الجيزة، برنامج فني يتضمن عرض فنى لفرقة عرب الفيوم ببيت ثقافة زنين أعقبها عرض تنورة وورشة فنون تشكيلية، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك.



كما أقام القصر عرض فني لفرقة الطلائع للفنون الشعبية بالإضافة إلى عرض فقرة الأراجوز والعرائس والساحر وفقرة تنورة كما عقدت ورشة فنون تشكيلية.



وفي يوم 14 أغسطس الجارى ينظم قصر ثقافة الحي السادس بنادي الحي السادس عرض فنى للتنورة، وورشة فنون تشكيلية في الساعة السادسة مساءً، كما يقام في نفس الموعد بمركز طفل أحمد عرابي بالتعاون مع مكتبة الدقي ومركز طفل المنيرة الغربية عرض مسرح عرائس، بجانب ورشة فنون تشكيلية، ورسم علي الوجة وعرض لمواهب الأطفال في الغناء.