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توقف عنها.. 3 عادات يومية تزيد حب الشباب

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:02 م
عادات تزيد حبوب الشباب
عادات تزيد حبوب الشباب
رشا عوني
حبوب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الشباب والفتيات وقد تستمر لفترة طويلة، فهي تحتاج صبرا لعلاجها وتختلف مراحلها من شخص لآخر، فبعضها يحتاج إلى تناول أدوية ومضادات حيوية، والبعض الآخر قد ينتهي بمجرد استخدام كريمات وغسول معين.

لكن بشكل عام فإن حبوب الشباب تحتاج عناية خاصة بالوجه وتوخي الحذر في بعض العادات التي نفعلها يوميًا التي تزيد من حبوب الشباب ولا تقللها، وبحسب موقع brightside إليكي هذه العادات :

1- تجفيف الوجه بالمنشفة
إذا كنت تعانين من حب الشباب فمن العادات الخطيرة تجفيف الوجه بالمنشفة حيث تتراكم عليها البكتريا وتعود للوجه في كل مرة تستخدمين فيها المنشفة وبالتالي لن تجدي تحسنًا في علاج حب الشباب.

2- عدم تغيير غطاء الوسادة
فالنوم يوميًا على الوسادة يسبب تراكم البكتيريا عليها ويصبح سطحها مكانًا للعدوى التي تنتقل للوجه وتزيد من انتشار الحبوب بالوجه، وبالتالي لن تشفى من البثور بشكل سريع.

3- ملامسة الحبوب
فعادة ما يحذر أطباء الجلدية، أصحاب حبوب الشباب من لمسها على الوجه أو الجسم، منعًا لانتشارها في بقية الوجه فهي سهلة الانتشار عن طريق اللمس والعدوى.
توقف عنها.. 3 عادات يومية تزيد حب الشباب
توقف عنها.. 3 عادات يومية تزيد حب الشباب

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