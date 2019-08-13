كيف يمكن للسمنة أن تسبب السرطان ؟ .. احذر هذه العادات

لا تعتبر قاعدة عامة أن يصاب الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من السرطان، لكنهم معرضون لخطر أكبر للإصابة بالأورام السرطانية أكثر من غيرهم.



ويزيد خطر إصابة الأشخاص الذين يعانون من السمنة بالسرطان، وذلك لأن الخلايا الدهنية تنشط في الجسم تطلق الهرمونات والإشارات الكهربائية، والتي تشجع الخلايا على الانقسام والنمو.



ويحدث السرطان نتيجة لخطأ في انقسام الخلايا، مما يؤدي إلى تكاثرها بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتراكم الأورام.



ويقوم الجسم عند الإصابة بالسرطان بإنتاج خلايا نشاطًة، حيث وجد العلماء الخلايا تنقسم عمد الاصابة بالسرطان بشكل غير طبيعي، وذلك وفقا لما كشفت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



وترتبط السمنة أيضًا في الغالب باتباع نمط حياة غير صحي، وتناول الوجبات السريعة وعدم تناول ما يكفي من الفاكهة أو الخضار أو ممارسة التمارين الرياضية، وهي عوامل منفصلة ولكنها مرتبطة وغير مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.