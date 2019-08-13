بعد اقتحام أهالي مريض للاستقبال .. مدير أمن سوهاج يتفقد الحالة الأمنية بمستشفى الجامعة

تفقد اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء مصطفي عبد الفتاح حكمدار المديرية، ومساعدو مدير الأمن، ظهر اليوم مستشفى سوهاج الجامعى، والمنطقة المحيطة، بعد اقتحام أهالي أحد المرضى للمستشفى وتعديهم على أفراد الأمن، وذلك بهدف الوقوف على الحالة الامنية بالحرم المجاور للمستشفى، حيث كان في استقبالهم الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة.



واستهدفت الحملة إشغالات الطريق، والباعة الجائلين، والمخالفات المرورية ومركبات "التوك توك"، وعددا من القضايا التموينية بسبب عدم حمل شهادات صحية، وإدارة المحلات التجارية بالمنطقة بدون تراخيص.



ووجه مدير الأمن بإزالة جميع الإشغالات المتعدية على سور الجامعة، وتعيين خدمات مرورية ثابتة بشارع المستشفى لمتابعة الحالة المرورية، لمنع وقوف السيارات بالمخالفة، وذلك للحد من التكدس الناتج عن زيارات أهالي المرضي، وللحد من الاحتكاك بين العاملين بالمستشفى والمواطنين الراغبين في الدخول.



وقرر مدير الأمن إنشاء نقطة فرز بالاستقبال الرئيسي للمستشفى ليتم التعامل المباشر مع المشكلات، للحد منها ومنع تفاقمها.



تواجد في الجولة التفقدية الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب بجامعة سوهاج والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي وكذلك مسئولو شركة الأمن المتعاقد معها.