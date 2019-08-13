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في دقيقتين.. طريقة سحرية لـ تبييض الأسنان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:31 م
تبييض الاسنان بالفحم
تبييض الاسنان بالفحم
رشا عوني
الابتسامة البيضاء هي جزء أساسي من المظهر الأنيق والجذاب الذي يبحث عنه الرجال والنساء، لكن الإفراط في تناول الحلويات والقهوة له تأثير سيئ على لون الأسنان.

هناك طريقة فعالة يمكنك استخدامها لتبييض أسنانك في المنزل بدلًا من استخدام معجون الأسنان، فكل ما تحتاجه هو قطعة من الفحم المنشط ، وذلك بحسب نصائح موقع brightside.

طريقة تبييض الأسنان بالفحم :

قم بطحن بضعة أقراص من الفحم ، ثم اغمس فرشاة أسنانك في الماء ثم في البودرة، وقم بتنظيف أسنانك باستخدام حركات دائرية لمدة 5 دقائق، وسترى النتيجة على الفور، ستصبح أسنانك أكثر إشراقًا بعد أسبوعين من تكرار التجربة.
في دقيقتين.. طريقة سحرية لـ تبييض الأسنان

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