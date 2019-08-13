بعد تأديته التحية العسكرية لوالدته في الحج.. شاهد تعليقات رواد تويتر على موقف رجل أمن سعودي

انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تداولته عدد من المتابعين ووسائل إعلامية سعودية وعربية حول تأدية رجل أمن التحية العسكرية لوالدته خلال مناسك الحج هذا العام.



وانهالت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي إعجابا بتصرف هذا الرجل.



وعرضت تلفزيون «الآن» عددا من التغريدات لبعض المتتابعين منهم حساب باسم الصحفي سعد الرشيدي «فيديو مؤثر .. رجل أمن مشارك في الحج يؤدي التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج ، يالله هزني الموقف وأبكاني.. هنيئًا لمن له أمٌ يأنس بها وتأنس به».



وكتب حساب باسم «رجل أمن يؤدي التحية العسكرية لوالدته في الحج البر باجمل حالاته».



و غرد حساب باسم شفاف خطاط تويتر «رجل أمن يؤدي التحية العسكرية لوالدته في الحج موقف يهز المشاعر ويُدمع العين فهنيئًا له بأمه وهنيئًا لمن له أم يبر بها ويأنس بها» .



وعلق حساب آخر باسم أبو عبدالله : «الله يحفظها ويطول بعمرها انا اشهد انها جابت ولد».