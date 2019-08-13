ليفربول وتشيلسى.. السوبر الاوروبي يتصدر تويتر ومغردون: غدا في رصيدك يا ابن مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السوبر_الاوروبي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏ما شاء الله جمهور ليفربول في إسطنبول اكثره عرب..... فعلا وجود السوبر الاوروبي في اسطنبول له إيجابية كبيرة لنا كعرب لأن أسهل لنا الوصول لاسطنبول ومكان معروف لنا.



‏‎سوف يسجل التاريخ ابن العرب ومصر وفخر العرب السوبر الأوروبي غدا في رصيدك يابن مصر⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩.





‏طب أروح "تركيا" والنبي ، مش هتفسح والله 😭 هشوف ماتش "السوبر الأوروبي" بس 😪!!

‎#السوبر_الأوروبي🏆

‎#ليفربول_تشيلسي.



ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.

