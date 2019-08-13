ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول وتشيلسى.. السوبر الاوروبي يتصدر تويتر ومغردون: غدا في رصيدك يا ابن مصر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:49 م
السوبر الاوروبي بين
السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السوبر_الاوروبي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏ما شاء الله جمهور ليفربول في إسطنبول اكثره عرب..... فعلا وجود السوبر الاوروبي في اسطنبول له إيجابية كبيرة لنا كعرب لأن أسهل لنا الوصول لاسطنبول ومكان معروف لنا.

‏‎سوف يسجل التاريخ ابن العرب ومصر وفخر العرب السوبر الأوروبي غدا في رصيدك يابن مصر⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩.


‏طب أروح "تركيا" والنبي ، مش هتفسح والله 😭 هشوف ماتش "السوبر الأوروبي" بس 😪!!
‎#السوبر_الأوروبي🏆
‎#ليفربول_تشيلسي.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

# الدورى_يا_اهلى يشعل تويتر.. ومغردون: الليلة مش هزار

قبل مباراة الأهلي والزمالك .. القمة 118 تتصدر تويتر

#مؤتمر_الشباب يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل تسويق للعاصمة الإدارية

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

ارقام يجب ان تعرفها.. حقائق عن السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ترشيحاتنا

بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه

مفاجأة في تشكيل الأهلى أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

انتي جامدة .. خطيب هنا الزاهد يسخر منها

لضعف الإقبال.. رفع فيلمين من السينمات تعرف عليهما

بسبب مهاجمتها للعمالة المصرية .. نائب يرد على تصريحات صفاء الهاشم

3 ملثمين يحاولون اقتحام مزرعة مواشى بالمطرية ويقتلون مالكها بطلق نارى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة