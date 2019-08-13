ليفربول وتشيلسى.. السوبر الاوروبي يتصدر تويتر ومغردون: غدا في رصيدك يا ابن مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السوبر_الاوروبي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
ما شاء الله جمهور ليفربول في إسطنبول اكثره عرب..... فعلا وجود السوبر الاوروبي في اسطنبول له إيجابية كبيرة لنا كعرب لأن أسهل لنا الوصول لاسطنبول ومكان معروف لنا.
سوف يسجل التاريخ ابن العرب ومصر وفخر العرب السوبر الأوروبي غدا في رصيدك يابن مصر♥️♥️♥️.
طب أروح "تركيا" والنبي ، مش هتفسح والله 😭 هشوف ماتش "السوبر الأوروبي" بس 😪!!
#السوبر_الأوروبي🏆
#ليفربول_تشيلسي.
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.
ما شاء الله جمهور ليفربول في إسطنبول اكثره عرب..... فعلا وجود السوبر الاوروبي في اسطنبول له إيجابية كبيرة لنا كعرب لأن أسهل لنا الوصول لاسطنبول ومكان معروف لنا.
سوف يسجل التاريخ ابن العرب ومصر وفخر العرب السوبر الأوروبي غدا في رصيدك يابن مصر♥️♥️♥️.
طب أروح "تركيا" والنبي ، مش هتفسح والله 😭 هشوف ماتش "السوبر الأوروبي" بس 😪!!
#السوبر_الأوروبي🏆
#ليفربول_تشيلسي.
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.