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طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة في سهرات العيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:31 م
طريقة عمل سموزي الموز
طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة
رشا عوني
تحتاج أيام عطلة عيد الأضحى للمزيد من المشروبات الصحية الطازجة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ويزداد احتياج الجسم للسوائل والماء والمشروبات، ومن أشهى العصائر الطبيعية التي يمكنك تقديمها لأسرتك وضيوفك في العيد هو سموزي الموز بالقرفة من خلال خطوات سهلة وسريعة ودون تكلفة.

مدة تحضير سموزي الموز بالقرفة : 5 دقائق
الكمية : يكفي لـ فردين، و يمكنك زيادة الكمية على حسب العدد.

مكونات سموزي الموز بالقرفة :
ثمرة موز
مكعبات ثلج
كوب حليب لوز
نصف ملعقة قرفة مطحونة
ملعقة عسل أبيض

طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة :
في الخلاط الكهربي اخلطي الموز والحليب وملعقة القرفة المطحونة ثم ضيفي مكعبات الثلج والعسل للتحلية، واخلطيه حتى يتجانس الخليط وقدميه طازجًا لأطفالك، ومن الأفضل عدم ترك أي عصير به موز في الثلاجة حيث أنه يتغير لونه سريعًا بمجرد تركه.
طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة في سهرات العيد

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