ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير نووي: المستوى الإشعاعي في سيفيرودفينسك كان آمنا بالنسبة للسكان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:19 م
سيفيرودفينسك
سيفيرودفينسك
وفاء نور الدين
صرح الخبير المستقل في الصناعة النووية ورئيس شركة "أتوم إنفو"، ألكسندر أوفاروف، اليوم الثلاثاء، بأن التجاوز الوقتي لمستويات الإشعاع في سيفيرودفينسك، الذي سجلته وكالة الطقس الروسية "روس جيدرو ميتوم" لقياس مستوى الاشعاع، خلال الحادث الذي وقع في المنصة البحرية، يوم الثامن من أغسطس الجاري، يعد آمنًا تمامًا للسكان.

ونقلت وكالة تاس للأخبار عن أوفاروف قوله: " تعد البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع الزائدة في سيفيرودفينسك ، والتي استشهد بها "روس جيدرو ميتوم" في تقريرها، آمنة تمامًا للسكان. على سبيل المثال، أثناء عمل أشعة للأسنان عند طبيب الأسنان، يتلقى المريض جرعة كبيرة من الإشعاع. وبشكل عام، الزيادة في الإشعاع التي تم رصدها في سيفيرودفينسك في 8 أغسطس، تعد أقل بمقدار 1.5 مرة من التي يتلقاها أحد ركاب الطائرة عند السفر من موسكو إلى سان بطرسبورغ".

يذكر أنه في يوم الخميس الماضي وقع حادث في منطقة أرخانجيلسك خلاله انفجار بسبب الاختبارات الصاروخية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية الى أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما.

وصرح مدير معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ليونيد بولشوف، في وقت سابق، بأنه لا يوجد أي تهديد على حياة سكان منطقة أرخانجيلسك بعد الحادث.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وكالة الطقس الروسية قولها اليوم (الثلاثاء) إنها تعتقد أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت من أربع إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس، بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية. ووفقا للوكالة، في نصف ساعة انخفضت المستويات بحدة مرة أخرى، وبعد ساعتين عاد الوضع إلى طبيعته.

وجاء في بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية إن الانظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في ست نقاط من أصل ثماني في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات جرع أشعة غاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.

وأضاف البيان أنه في تمام الساعة 12:30 من صباح يوم 8 أغسطس، تراوح الإشعاع من 0.21 إلى 0.44 ميكروزيفيرت في الساعة، وفي تمام الساعة 13:00، من 0.13 إلى 0.29 ميكروزيفيرت في الساعة، وحتى الساعة 14:30 وصل المعدل الإشعاعي إلى طبيعته، 0.13 إلى 0.16 ميكروزيفيرت في الساعة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد التطوير الآمن للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي تهديد لسكان مقاطعة أرخانجيلسك عقب الحادثة في ميدان التجارب العسكرية.

وأفاد الخبير المختص بأنه ما أن انطلق الإنذار في مقاطعة أرخانجيلسك، حتى عقدت لجنة للطوارئ برئاسة المحافظ وبمشاركة جميع الهيئات المختصة، وتم التصريح عقب ذلك بأنه لم تحصل أية حوادث ذات صلة بالصحة العامة، والأجواء عادت إلى مستواها الطبيعي بعد ساعة ونصف الساعة.

وكان انفجار وقع في ميدان تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانجيلسك، وأعلنت وزارة الدفاع مقتل شخصين أثناء اختبار نظام دفع صاروخي جديد يعمل بالوقود السائل.

وفي ليلة 10 أغسطس، أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية "روس آتوم" أن الحريق والانفجار الناجم عنه الذي حصل أثناء التجربة الصاروخية على منصة بحرية أسفر عن سقوط 5 قتلى من العاملين في المؤسسة، وثلاثة آخرون أدخلوا إلى المستشفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 5 موظفين روس في حادث نووي بموقع عسكري

روس آتوم: انفجار الصواريخ بالقرب من منطقة روسية وقع أثناء اختبارها على منصة بحرية

روسيا تكرم 5 أبطال قتلوا في انفجار غامض أثناء اختبار صاروخ

موسكو تتكتم والسكان يهرعون من «شبح تشرنوبل».. القصة الكاملة للإنفجار النووي في روسيا

كواليس انفجار نووي في روسيا.. هل يشهد العالم تشيرنوبيل جديدة ؟ .. فيديو

الروس يتمتعون بالحماية.. أول تعليق للكرملين على كارثة التسرب الإشعاعي

ترشيحاتنا

4 فواكه سحرية تحميك من أمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها

سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

بهذه الطرق .. اقضي على حب الشباب نهائيا في غمضة عين

المخابرات الأمريكية: الصين تحرك قواتها باتجاه هونج كونج

درب مكابي الإسرائيلي .. امير مرتضى يقترح تولي الصربي ستانوفيتش تدريب الزمالك

قطاعة أرزاق ولها مصالح سياسية.. نواب يردون على عنصرية صفاء الهاشم ضد المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة