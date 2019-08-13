أمريكا وبريطانيا تناقشان اتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه في أول نوفمبر

قال مسؤول بارز في إدارة ترامب اليوم الثلاثاء إن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان إتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه في أول نوفمبر تشرين الثاني، وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال المسؤول أيضا إن مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جون بولتون ناقش مع وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس احتمال توقيع زعيمي البلدين إعلان خارطة طريق تقود إلى إتفاقية للتجارة، على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا هذا الشهر.

