نقابة الصحفيين تستأنف العمل السبت المقبل

تستأنف نقابة الصحفيين أعمالها لتقديم الخدمات للصحفيين ، بإدارة مشروع العلاج ، ومجمع الخدمات السبت المقبل عقب عودة الموظفين بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى .



وتستكمل النقابة الدورات التدريبية المختلفة للأعضاء المشتركين ، و فتح باب الاشتراك للدورات الجديدة عقب اجازة عيد الاضحى.



وتقدم نقيب الصحفيين، ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، بالتهنئة لاعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .



ومنحت إدارة نقابة الصحفيين أجازة لجميع العاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وذلك بداية من السبت الموافق ١٠ أغسطس وحتى الخميس المقبل .