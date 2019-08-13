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نقابة الصحفيين تستأنف العمل السبت المقبل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:39 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تستأنف نقابة الصحفيين أعمالها لتقديم الخدمات للصحفيين ، بإدارة مشروع العلاج ، ومجمع الخدمات السبت المقبل عقب عودة الموظفين بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى .

وتستكمل النقابة الدورات التدريبية المختلفة للأعضاء المشتركين ، و فتح باب الاشتراك للدورات الجديدة عقب اجازة عيد الاضحى. 

وتقدم نقيب الصحفيين، ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، بالتهنئة لاعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .

ومنحت إدارة نقابة الصحفيين أجازة لجميع العاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وذلك بداية من السبت الموافق ١٠ أغسطس وحتى الخميس المقبل .

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