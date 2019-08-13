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الكهرباء: لا تخفيض للأحمال اليوم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:30 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى بلغ اليوم الثلاثاء 27300 ميجاوات، مشيرا إلى أن الانتاج المتاح من الكهرباء بلغ اليوم 45850 ميجاوات، وأن احتياطي انتاج الكهرباء بلغ اليوم 18500 ميجاوات.

وأوضح حمزة أنه لم يتم تخفيض أي أحمال اليوم الثلاثاء سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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