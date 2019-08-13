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تعليم

انطلاق فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة.. 23 أغسطس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:32 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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يستعد اتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع طلاب من أجل مصر لتنظيم فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الملتقى في الفترة من 23 أغسطس 2019 حتى 29 أغسطس 2019 بالمعسكر الدائم بمدينة جمصة.

وسيتم تنظيم هذا الملتقى تحت شعار مصر الموطن والحضارة.

ووفقا للمعلومات الرسمية المعلنة من جانب جامعة المنصورة، فسوف يكون هذا الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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