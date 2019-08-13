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فن

والله انتي عسل .. شيرى عادل تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:39 م
شيرى عادل
شيرى عادل
مصطفى كرم
نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر موقع الصورة الشهير انستجرام.

وحلت شيري عادل بإطلالة مبهرة من خلال تسليط الكاميرا على وجهها لإبراز جمالها بدون وضع ميكب أو أحمر الشفاه مع إسدال شعرها على كتفها.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "شنو هالجمال" و "والله انتي عسلية".

شيري عادل ظهرت موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "السهام المارقة"، من إنتاج محمد حفظي وزوجها معز مسعود وإخراج محمود كامل.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم.

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