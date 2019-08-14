جامعة الأزهر: تركيز كبير على كلية الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الذكاء الإصطناعي سيكون هو أعلى تقنية تستخدم في إيجاد الحلول المميزة للمشكلات الحياتية، ولذا كان الهدف من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات المصرية، ومنها الأزهر.





وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تركيزا مُنصبًّا على استخدام البنية الأساسية الذكية إلى حد كبير في الحياة اليومية، ومن هذا كان الهدف من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في الجامعة، لتدعم توجه الدولة المصرية وخطة جامعة الأزهر الاستراتيجية لتعزيز وتطوير وتسريع تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.





وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، لـ"صدى البلد"، ان الكلية ستهتم بالعمل الجاد المثمر لتنفيذ الأهداف الموضوعة لتوفيق مخرجات التعلم بالشكل الذي يكسب الطالب شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والقيادة وتكسبه القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقة في النفس لاتخاذ القرار وخلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التى تعتمد على هذه التقنيات وخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل معها.



