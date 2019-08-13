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فن

شاهد .. مى عمر بفستان قصير مكشوف وجيب أعلى الركبة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:58 م
مي عمر
مي عمر
مصطفى كرم
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تسجل بأحد المطاعم.

وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستانا قصيرا مكشوف من الظهر وجيب أعلى الركبة.

واعتمدت مي عمر على وضع ميكب على وجهها مع أحمر الشفاه لإبراز جمالها مع إسدال شعرها على كتفها.

ولاقت صورة مي عمر ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ماشاء الله قمر" و "أنت شكلك عملتي عملية تجميل وشك شكلة متغير" و "قلبي ودقاته ".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "ولد الغلابة" وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.

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