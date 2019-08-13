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توك شو

في كوكب اليابان.. الروبوت يقدم القهوة ويحلل مشاعرك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:16 م
روبوت ويتر
روبوت ويتر
عمرو ممدوح
أطلقت اليابان أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوت حيث اخترعت "روبوت ويتر" والذي يقوم بالعديد من المهام في زمن قياسي، فيتولى مسئوليات عدة من بينها إعداد القهوة وتنظيف أدوات صناعة القهوة ثم تقديمها للزبائن، وذلك وفقا لتقرير أذاعته فضائية "الغد الإخبارية".

وتضمن التقرير، أن الروبوت الويتر يمكن أن يصنع عدة مشروبات ويكتب الطلبات في وقت واحد، كما أنه يقدم رقصة صغيرة للترفيه عن العملاء أثناء انتظارهم للقهوة، ويقوم الزبائن بشراء تذكرة من جهاز بالمقهى قبل طلب المشروب من الروبوت.

كما أن الروبوت مزود بذكاء اصطناعي يسهل عليه التعامل مع جميع الأشخاص وكذلك يمكنه التعرف على جنس كل عميل وعمره ومشاعره، ثم يستخدم تلك المعلومات لتغيير سلوكه وطريقة خطابه.

جدير بالذكر أن الآلة يتم اختبارها حاليا في صالة Ueshima Coffee Lounge في طوكيو حيث أن اليابان تواجه انخفاضًا في معدلات المواليد والتزايد في أعمار السكان لذلك تلجأ الشركات اليابانية للروبوت لتتولى بعض الأعمال.

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