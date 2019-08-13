هل قصفت إسرائيل مخزن سلاح جنوب بغداد.. وسائل إعلام عراقية تكشف الحقيقة

أعلنت السلطات العراقية، أمس الاثنين، وقوع انفجار في مخزن للسلاح في معسكر الصقر، جنوبي بغداد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن الانفجار نتج عن حريق نشب في المخزن ما أدى إلى انفجار الأسلحة والذخيرة.



الرواية لم تقنع الكثير من العراقيين، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الذي قال إن الأسلحة التي انفجرت أمس في معسكر الصقر جنوبي بغداد تابعة لإيران، وأن إسرائيل ضربتها بوشاية "عراقية خائنة".



ونقلت شبكة رووداو عن الأعرجي قوله في تغريدة على تويتر، إنه "من خلال طبيعة نيران حريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن الأسلحة التي أحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".



وأضاف الأعرجي في تغريدته: "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة"، في إشارة إلى إسرائيل.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن المخزن تابع لميليشيا الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران.



في السياق ذاته، تداول ناشطون عراقيون على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار فيما يقولون إن جسما غريبا يطير في الجو وقالوا إنه طائرة إسرائيلية تحلق على ارتفاعات شاهقة جدا، هي التي قصف مخزن السلاح. لكن بتدقيق النظر في الفيديو لا يمكن ملاحظة وجود الطائر.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفجير مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحشد الشعبي، وفي كل مرة تتردد أنباء عن أن إسرائيل هي التي تقف وراء التفجيرات.





