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محافظات

الكشف على 3700 مواطن بمستشفيات الأقصر.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:27 م
الكشف على 3700 مواطن
الكشف على 3700 مواطن بمستشفيات الأقصر
شمس يونس
صرحت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامي لصحة الأقصر، باستمرار انتظام العمل بمستشفيات المحافظة خلال الثلاثة أيام الأولى من إجازة عيد الأضحى المبارك.

تم الكشف على أكثر من 3700 مواطن بطوارئ المستشفيات وعمل الفحوصات اللازمة وإعطاء العلاج اللازم.

ومن ناحية أخرى، أفادت الدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بالأقصر، بارتفاع نسب الحضور بنوبتجيات عيد الأضحى حيث بلغ متوسط نسبة الحضور 98% علي مدار 24 ساعة مقدمة خالص الشكر والتقدير لأعضاء الفرق الطبية المنتشرة بالمستشفيات والوحدات الصحية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف عمليات المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية.
الكشف على 3700 مواطن بمستشفيات الأقصر.. صور
الكشف على 3700 مواطن بمستشفيات الأقصر.. صور
الكشف على 3700 مواطن بمستشفيات الأقصر.. صور

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