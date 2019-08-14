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حوادث

حبس 3 عناصر إجرامية لسرقتهم سيارة بالتبين

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:01 ص
حبس 3 عناصر إجرامية
حبس 3 عناصر إجرامية
إسلام مقلد
أمرت نيابة التبين بحبس 3 عناصر إجرامية لسرقتهم سيارة بالتبين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) حال استقلال اثنين منهم سيارة ملاكى، وقيام الثالث بسحبها بإستخدام ميكروباص ملكه.

وبالكشف الفنى على السيارة الملاكى تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة الملاكى من منطقة العجوزة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بسحب السيارة عقب تعطلها باستخدام السيارة الثانية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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