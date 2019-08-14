حبس 3 عناصر إجرامية لسرقتهم سيارة بالتبين

أمرت نيابة التبين بحبس 3 عناصر إجرامية لسرقتهم سيارة بالتبين.





وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) حال استقلال اثنين منهم سيارة ملاكى، وقيام الثالث بسحبها بإستخدام ميكروباص ملكه.





وبالكشف الفنى على السيارة الملاكى تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.



