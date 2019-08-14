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حوادث

تسليم هارب من حكمي حبس بالشروق

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:00 ص
تسليم هارب
تسليم هارب
رامي المهدي
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتسليم هارب مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس، إلى مصلحة السجون.

وكان تمكن رجال الأمن من ضبط محكوم عليه هارب بالقاهرة وبحوزته "توك توك" وهاتفين قاما بسرقتهم بالإكراه من أحد المواطنين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل -مقيم بالإسماعيلية - مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس فى قضيتى "سرقة ، تسول").. وذلك حال استقلاله "توك توك" بدون مستندات ملكية وبحوزته (2 هاتف محمول - سلاح أبيض "سكين") .

وبمناقشته عن مصدر الدراجة والهاتفين بحوزته، إعترف بسرقتهم من أحد الأشخاص في فايد بالإسماعيلية كرهًا عنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وجار استدعاؤه.

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