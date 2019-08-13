فان دايك يستعد للقب السوبر الأوروبي .. شاهد ماذا فعل

استعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لـ مباراة السوبر الأوروبي أمام فريق تشيلسي الإنجليزي .



ونشر صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام أثناء أداء تمارينه مع ليفربول استعدادا للسوبر الأوروبي.



وعلق فان دايك على الصورة قائلا: "نتطلع إلى الغد".



ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.





