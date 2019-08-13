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رياضة

فان دايك يستعد للقب السوبر الأوروبي .. شاهد ماذا فعل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:18 م
فان دايك
فان دايك
مصطفى كرم
استعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لـ مباراة السوبر الأوروبي أمام فريق تشيلسي الإنجليزي .

ونشر صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام أثناء أداء تمارينه مع ليفربول استعدادا للسوبر الأوروبي.

وعلق فان دايك على الصورة قائلا: "نتطلع إلى الغد".

ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.


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