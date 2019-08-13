فان دايك يستعد للقب السوبر الأوروبي .. شاهد ماذا فعل

استعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لـ مباراة السوبر الأوروبي أمام فريق تشيلسي الإنجليزي .
ونشر صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام أثناء أداء تمارينه مع ليفربول استعدادا للسوبر الأوروبي.
وعلق فان دايك على الصورة قائلا: "نتطلع إلى الغد".
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.
ونشر صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام أثناء أداء تمارينه مع ليفربول استعدادا للسوبر الأوروبي.
وعلق فان دايك على الصورة قائلا: "نتطلع إلى الغد".
ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.