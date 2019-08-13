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محافظات

آلاف المصريين والعرب والأجانب يزورون معالم الإسكندرية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:13 م
معالم الإسكندرية
معالم الإسكندرية
أ ش أ
شهدت مناطق الإسكندرية السياحية والأثرية، في مقدمتها قلعة قايتباي اليوم /الثلاثاء/، إقبالا كثيفا من السياح المصريين والعرب والأجانب الذين يقدرون بالآلاف.

قال مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن قلعة قايتباي التي تعد من أقدم وأهم المعالم في مصر والعالم العربي شهدت إقبالا متزايدا من قبل الزوار منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن السياح يحرصون على قضاء الإجازة بين جنبات الآثار وروعة الإطلالة التي تتميز بها القلعة على البحر المتوسط.

وقال مدير عام القلعة أسامة الصياد إن اليوم شهد الأثر إقبالا متزايدا من قبل السياح من المصريين والعرب والأجانب.

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