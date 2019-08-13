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فن

هاني شاكر في سيليانة التونسية.. بعد غد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:07 م
هانى شاكر
هانى شاكر
محمد نبيـل - شروق إبراهيم
يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي بعد غد الخميس ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس التي وضعت تحت شعار 'ذاكرة زاما'.

هاني شاكر أبدى سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة سليانة التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة، وتمني ان يكون لقائه بالجمهور التونسي مميزا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن أهالي سليانة متعطشون لكل المظاهر الثقافية حيث أشارت عضوة بهيئة المهرجان أن الافتتاح كان ناجحا بكل المقاييس رغم عديد الصعوبات وان الجمهور في تواق لحفل أمير الغناء العربي الذي يتوج المهرجان بفعالياته.

ويشار إلى أن مهرجان سليانة الدولي انطلق منذ يومين وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وايضا العروض المسرحية وتتنوع العروض بين الاماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواج ثقافي واقتصادي لولاية سيليانة.

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