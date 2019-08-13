ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي تتيح تعديل بيانات فروع البنوك الأجنبية بـ500 جنيه

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:11 م
وزارة الاستثمار والتعاون
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
محمد يحيي
أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل بيانات فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضمن الاجراءات الخاصة بتيسير بيئة الأعمال والاستثمار ، موضحة ان تكلفة تلك الخدمة تبلغ 500 جنيه.

قال تقرير صادر عن الوزارة إنه يشترط للحصول علي تلك الخدمة، تقديم طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار خطاب موجه للسجل يتضمن التعديل المطلوب، بالاضافة إلي اصل كتاب موافقة البنك المركزي المصري علي التعديل.

وتضمنت الشروط ضرورة وجود سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور بالاضافة إلي توكيل مقدم الطلب او من يفوضه وترجمة معتمدة حال وجود لغة أجنبية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية ، مع موافقة المدير الاقليمي للفرع علي التعديل ، والفرع الرئيسي للبنك في الخارج علي ذلك التعديل.

كما يشترط موافقة الجهات المختصة علي التعديل إذا كانت أي من أغراض البنك أو الشركة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي القانون المعمول به.

وأوضح التقرير أن زمن تفعيل الخدمة يوم واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل الخدمة الجديدة للبنك المركزي للاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين

بـ500 جنيه فقط.. مستندات استخراج تصريح عمل لمديري الشركات الأجنبية في مصر

الحكومة تبدأ اجراءات الترويج للاستثمار.. منح تراخيص الإقامة المؤقت للمستثمرين الأجانب مجانا وإصدار فواتير الاستيراد والتصدير بمقابل

تعرف على مستندات الترخيص بفتح شركة أو بنك أجنبي في مصر

الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة اندماج وتقسيم الشركات.. تفاصيل

الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة تعديل بيانات الشركات الأجنبية

ترشيحاتنا

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

بعد تأديته التحية العسكرية لوالدته في الحج.. شاهد تعليقات رواد تويتر على موقف رجل أمن سعودي

شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة

انتي جامدة .. خطيب هنا الزاهد يسخر منها

صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب

اخبار الحوادث .. تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة.. وعاطل يضرب نجل شقيقه حتى الموت بالخصوص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة