الاستثمار والتعاون الدولي تتيح تعديل بيانات فروع البنوك الأجنبية بـ500 جنيه

أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل بيانات فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضمن الاجراءات الخاصة بتيسير بيئة الأعمال والاستثمار ، موضحة ان تكلفة تلك الخدمة تبلغ 500 جنيه.



قال تقرير صادر عن الوزارة إنه يشترط للحصول علي تلك الخدمة، تقديم طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار خطاب موجه للسجل يتضمن التعديل المطلوب، بالاضافة إلي اصل كتاب موافقة البنك المركزي المصري علي التعديل.



وتضمنت الشروط ضرورة وجود سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور بالاضافة إلي توكيل مقدم الطلب او من يفوضه وترجمة معتمدة حال وجود لغة أجنبية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية ، مع موافقة المدير الاقليمي للفرع علي التعديل ، والفرع الرئيسي للبنك في الخارج علي ذلك التعديل.



كما يشترط موافقة الجهات المختصة علي التعديل إذا كانت أي من أغراض البنك أو الشركة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي القانون المعمول به.



وأوضح التقرير أن زمن تفعيل الخدمة يوم واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب.