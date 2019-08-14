بعد انتهاء العيد.. الجهاز المصرفي يعمل بكامل طاقته بأوامر البنك المركزي.. والأسبوع المقبل ينتظر حسماً لأسعار الفائدة

بعد أسبوع.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. تفاصيل

الإجازة انتهت.. البنوك تعاود عملها صباح اليوم





يستأنف الجهاز المصرفي، صباح اليوم الأربعاء"، عمله، بعد إجازة استمرت 5 أيام منها 3 أيام بقرار من البنك المركزي المصري، لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.





شهدت فترات عطلات الجهاز المصرفي، هدوءا على مستوى فروع ومقرات البنوك على مستوى محافظات مصر وخاصة المناطق النائية.





ووفقا لتقارير متابعة تم رفعها من بعض البنوك إلى البنك المركزي بشأن الحالة الأمنية والإجراءات الرقابية، فإن البنوك بدأت مع بداية الإجازة وعلى مدار 3 أيام العيد في تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد بشكل مستمر، ضمانا لاستمرار خدمات السحب بالماكينات لتلبية احتياجات المواطنين.





ورصدت التقارير أن حالات الماكينات لم تسجل أي أعطال رغم وجود بعض الزحام الطفيف علي بعض الفروع والسلاسل التجارية لـ صرف بعض المبالغ المالية لشراء مستلزمات العيد.





وكثفت إدارات الأمن بالبنوك خلال فترة العيد، من تأمين مقارها على مستوى المحافظات ، بالتعاون مع شركات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الشرطة على مستوى المناطق لحفظ الأمن .





وفي سياق متصل تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعها الخامس والمحدد علي مدار العام الجاري لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.





ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلي قرار خفض أسعار الفائدة على المعاملات البنكية بمعدل 1%، بعد ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لأكثر من 44.9 مليار دولار وتحسن مستويات التضخم إلي 0.1% بنهاية يوليو السابق بتحسن بلغ 0.2% بالمقارنة بالشهر قبل الماضي.





وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.



