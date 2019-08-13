قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسى .. محمد صلاح يستعد لـ السوبر الأوروبي .. شاهد

يستعد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه ليفربول لحصد لقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الإنجليزي.ونشر محمد صلاح عبر انستجرام صورتين أثناء أداء تمارينه مع فريقه ليفربول بمعسكر الفريق بدولة تركيا.ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "فخر العرب" و"الله يوفقك ويحفظك يارب".ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.