شاهد.. أزال ورم في بطنه.. فنسي طقم أسنانه في حنجرته

حيرت حالة هذا الرجل العجوز العديد من الأطباء، بعد ما عانى من تواجد دم فى فمه باستمرار مع صعوبة فى التنفس، بالرغم من الفحوصات الطبية العديدة التي أجراها.





تعود التفاصيل عندما خضع عجوز يبلغ من العمر 72 عاما لعملية جراحية لإزالة ورم بجدار المعدة إلا أنه عانى من تواجد دم بفمه بعد 6 أيام فقط من إجراء الجراحة.





لم يكن الأطباء قد عرفوا بعد أنه طقم أسنانه علق في حنجرته منذ 8 أيام وقت خضوعه للعملية الجراحية، بعد ما وصف له الأطباء غسول الفم والمضادات الحيوية، بعد ما اعتقدوا أنه عانى من آثار الأنبوب الذي وضع له أسفل حلقه أثناء الجراحة.





ولكن العجوز عاد بعد 48 ساعة من جديد للمستشفى بعد حدة الآلام عليه، وشخص الأطباء الحالة بأنه يعانى الالتهاب الرئوي، حتى وجدوا جسمًا دائريًا حول حباله الصوتية، الأمر الذى تسبب فى التورم والقروح داخل الفم.



