البترول: ننسق مع وزارة التخطيط لرفع كفاءة العناصر البشرية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتمامًا من جانب الدولة لإعداد الكوادر الشابة لتقلد المناصب القيادية في المستقبل وتدريبهم وثقل مهاراتهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.





وذكر تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع البترولي يعطي أولوية قصوى لتخريج كوادر شابة مؤهلة في أعلي الدرجات الوظيفية والمواقع الاستراتيجية، ضمن مشروع الوزارة لتطوير دولاب العمل علي مستوى القطاع.





أوضح تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك اهتماماً من جانب الجهات الحكومية المختلفة بضرورة تمكين الشباب باعتبارهم ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



