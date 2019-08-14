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اقتصاد

البترول: ننسق مع وزارة التخطيط لرفع كفاءة العناصر البشرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:10 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتمامًا من جانب الدولة لإعداد الكوادر الشابة لتقلد المناصب القيادية في المستقبل وتدريبهم وثقل مهاراتهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وذكر تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع البترولي يعطي أولوية قصوى لتخريج كوادر شابة مؤهلة في أعلي الدرجات الوظيفية والمواقع الاستراتيجية، ضمن مشروع الوزارة لتطوير دولاب العمل علي مستوى القطاع.

أوضح تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك اهتماماً من جانب الجهات الحكومية المختلفة بضرورة تمكين الشباب باعتبارهم ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع عمليات تبادل الخبرات مع الأجهزة الحكومية المختلفة بالإضافة للمؤسسات البحثية الإقليمية والدولية لتحسين قدرات التدريب لدي العناصر البشرية بالقطاع البترولي وعلى مستوى الشركات والمعامل البحثية التابعة.

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