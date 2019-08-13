إيران تنشئ 14 معسكرا للتدريب على تنفيذ عمليات إرهابية داخل دول غربية

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نقلا عن معارضين إيرانيين، إن طهران أقامت 14 معسكرا داخلها لتدريب مسلحين على مهاجمة أهداف غربية.



وأضافت أن نشطاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية نشروا نشروا خريطة للمعسكرات الموجودة داخل إيران، وقالوا إن هناك 8 مسكرات في طهران فقط، وقاعدة بجزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز، فضلا عن معسكرات أخرى في الأحواز وعبادان وخراسان، فيما يقع مقر القيادة في قاعدة "الإمام علي"، شمالي العاصمة طهران.



وتابعت أن القاعدة العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى 10 هكتارات، وتخضع لإشراف الحرس الثوري.



وترى الصحيفة أن هذه القوات يمكن أن تكون هي من نفذ الاعتداءات التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، وأنهم ربما يتدربون على تنفيذ اعتداءات داخل الولايات المتحدة ودول أوروبية وذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران ودول غربية، بسبب أزمة العقوبات الامريكية وانهيار الاتفاق النووي، وكذلك احتجاز بريطانيا لناقلة الفط البريطانية "جريس 1" في مضيق جبل طارق.



وحذرت تقارير استخباراتية بريطانية وأمريكية من خطر حدوث هجمات في أوروبا تقف وراءها إيران، التي تمتلك "خلايا نائمة" في الخارج.