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كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتسآب مجانا.. أندرويد وآيفون

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:32 م
صدى البلد
كريم جمال
لاشك أن تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب، هو الأكثر استخدامًا بين البشر، حيث مليارات الرسائل التى ترسل يوميًا، وبالتالى فأى ميزة جديدة يطرحها تكون محط أنظار الجميع.

وكان قد كشف واتسآب منذ فترة عن ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها، وهى التى تسبب بعض الضيق لمن يهتمون بأدق التفاصيل وعدم تفويت أى رسالة، ولكن مع هذه الطريقة سيتمكنون من قراءة أى رسالة محذوفة مهما كانت الصعوبة.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن طريقة غاية فى البساطة، بالاعتماد على ميزة تخزين الرسائل تلقائيًا والتى تعرف باسم "backup"، حيث يقوم بها التطبيق يوميًا فى الثانية صباحًا، بينما يتم تسجيل الرسائل حتى المحذوفة منها على ذاكرة التطبيق السحابية.

وعقب ضبط ميزة تخزين الرسائل أسبوعيًا، كل ما عليك فعله هو إزالة التطبيق من هاتفك وإعادة تثبيته من جديد، واختيار استعادة رسائلك القديمة بالضغط على restore, وبكل بساطة تقرأ أى رسالة محذوفة سواء كانت جماعية أو خاصة.

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