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ملجأ في أيام الشدة.. تعرف على دير القديس أنطونيوس قزحيا في لبنان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:45 م
دير القديس أنطونيوس
دير القديس أنطونيوس قزحيا في لبنان
قسم التوك شو
عرضت قناة «يورو نيوز» تقريرا عن دير القديس أنطونيوس قزحيا في لبنان، والذي يقع في على جبل في واد نائي بجبال شمال لبنان، وتاريخه يعد إلى القرن الرابع.

ووفقا لما أكدته «يورو نيوز» أن الدير يعود ملكيته للكنيسة المارونية، هو مكان تلاقي المسيحيين من مختلف المناطق والبلاد المجاورة، الذين فروا من بلادهم نتيجة النزاعات والحروب في السنوات الماضية.

وقال الأب فادي عماد المسئول عن الصلاة وإلقاء العظات، إن دير القديس أنطونيوس قزحيا في لبنان طول عمره يعتبر مزارا قبل أن يشهد لبنان التطورات المعمارية خلال السنوات الأخيرة، ومزار طوال عمره كنزا.

وأوضح الأب فادي عماد، أن الجبل بدير القديس أنطونيوس يضم كل الطوائف وليس المسيحيين فقط، مشيرا إلى أنه في الماضي كل من يأتون هربا من الظلم يلجأون إلى هذا الجبل يجدون ملاذا آمنا لهم بعيدا عن السياسة والدين وكانوا يلجأون إلى الدير للاسترخاء والصلاة.

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