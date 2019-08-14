صاحب الصلاة على العجلة.. نكشف حقيقة وفاته وطلاق بناته

يعيش في منزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه الحاج محمد سنقر، عامل بشركة غزل المحلة وأفراد عائلته حيث اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصاحب الصلاة على العجلة "الدراجة الهوائية" بساحة الخلاء بمساكن كفر حجازي بمدينة المحلة الكبري.





وانتقل "صدى البلد" إلى موقع محل إقامته وكشف شهود عيان من أهالي المنطقة أنه مازال على قيد الحياة ويواصل حياته بصورة طبيعية برفقة أبنائه في أجواء مستقرة دون وجود أي مشكلات أسرية ولا صحة لـ طلاق بناته.





وأفاد شهود العيان من جيرانه أنه يتمتع بحُسن الخلق ولكنه يعاني من إصابة بقدميه "غرغرينة" لا تمكنه من الركوع والسجود أثناء صلاته كونه يعاني من مرض السكر.





وتابع شهور العيان من جيرانه أن الحاج "سنقر" برّر لهم سبب صلاته أعلى العجلة كونه لحق متأخراً أثناء إقامة الصلاة فأراد اللحاق والصلاة بنواياها الحسنة إلى ربه، مُضيفًا لهم "الحمد لله صحتي على قدي وربنا يتقبل صلاتي بالنية اللي جوايا".



