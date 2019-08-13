اخبار الفن والفنانين .. يسرا تتحدث عن إخلاء الروضة الشريفة لها.. ونرمين الفقي بـ مايوه أزرق



تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبي

حكمت محكمة الاستئناف في دبي بتخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وشقيقتها وأسرة أمريكية ليصبح 5000 درهم فقط بدلًا من 10 آلاف درهم.

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أحمد فلوكس: لن أشارك في الممر مرة أخرى.. فيديو

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن رأيه في فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم الممر، قائلا: "رغم أنني لن يكون لي دور بسبب استشهادي بالفيلم إلا أنني أؤيد بشدة هذه الخطوة وأؤيد فكرة تقديم أفلام عن الحروب التي خاضتها مصر". تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبيحكمت محكمة الاستئناف في دبي بتخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وشقيقتها وأسرة أمريكية ليصبح 5000 درهم فقط بدلًا من 10 آلاف درهم.أحمد فلوكس: لن أشارك في الممر مرة أخرى.. فيديوكشف الفنان أحمد فلوكس، عن رأيه في فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم الممر، قائلا: "رغم أنني لن يكون لي دور بسبب استشهادي بالفيلم إلا أنني أؤيد بشدة هذه الخطوة وأؤيد فكرة تقديم أفلام عن الحروب التي خاضتها مصر".

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تامر حسني يكشف سبب اعتذاره عن حفل سلطنة عمان

اعتذر الفنان تامر حسني عن حفله في سلطنة عمان الذي كان مقرر به 15 أغسطس الجاري بشكل رسمي.

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انتي جامدة .. خطيب هنا الزاهد يسخر منها

سخر الفنان أحمد فهمي من خطيبته هنا الزاهد بعد إعلان وصول عدد متابعيها من خلال حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين متابع.

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عصام الحضرى يتحدى محمد حماقى فى الجيم وينتظر ضربات الجزاء.. شاهد

نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.

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واصل التحليق على القمة.. 4 ملايين جنيه إيرادات الفيل الأزرق 2 أمس

نجح فيلم الفيل الأزرق 2 فى تحقيق إيرادات أمس بلغت حوالى 4 ملايين و200 ألف جنيه مع ثانى أيام عيد الأضحى، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن وبعد 18 يوم عرض حوالى 62 مليونًا.

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بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر

شاركت النجمة نرمين الفقي جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تواجدها على البحر".

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تامر حسني يكشف سبب اعتذاره عن حفل سلطنة عماناعتذر الفنان تامر حسني عن حفله في سلطنة عمان الذي كان مقرر به 15 أغسطس الجاري بشكل رسمي.انتي جامدة .. خطيب هنا الزاهد يسخر منهاسخر الفنان أحمد فهمي من خطيبته هنا الزاهد بعد إعلان وصول عدد متابعيها من خلال حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين متابع.عصام الحضرى يتحدى محمد حماقى فى الجيم وينتظر ضربات الجزاء.. شاهدنشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.واصل التحليق على القمة.. 4 ملايين جنيه إيرادات الفيل الأزرق 2 أمسنجح فيلم الفيل الأزرق 2 فى تحقيق إيرادات أمس بلغت حوالى 4 ملايين و200 ألف جنيه مع ثانى أيام عيد الأضحى، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن وبعد 18 يوم عرض حوالى 62 مليونًا.بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحرشاركت النجمة نرمين الفقي جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تواجدها على البحر".

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أدت الحج لوالدتها .. يسرا تكشف حقيقة فتح الروضة الشريفة خصيصا لهاأشادت الفنانة يسرا بمستوى التنظيم التي تقوم به المملكة في موسم الحج، وقالت يسرا: "قدمت للمملكة من قبل، بنحو ثلاثين مرة، وأديت الحج ثلاث مرات، وأجد الناس فرحة و مبسوطة و راضیة كل الرضا بسبب الخدمات المقدمة والتعامل الإنساني الراقي والمساعدات العظیمة من رجال الأمن تحديدا وكل العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام".متابع يعنف شريف مدكور والأخير يرد: أنا معرفش أنت مينتعرض الإعلامي شريف مدكور لهجوم من أحد متابعيه عبر فيسبوك بسبب "اللايف" وهو مستلقي على ظهره.