عبد الباسط حمودة يتحدث عن بدايته مع الغناء الشعبي.. وهذا المطرب هو من اكتشفه

كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، عن بداياته الغنائية، موضحا أن بدايته كانت في الشارع، والمطربان شفيق جلال ومحمد عبد المطلب هما أول من اكتشفه.



وقال عبد الباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» إن شفيق جلال كان يسكن معه في الدرب الأحمر.



وأوضح عبد الباسط حمودة، أنه كان يغني في الشارع مع أبناء منطقته ومر المطرب شفيق جلال واصطحبه إلي شارع محمد على ولم يعرفه أحد وقتها ومن هنا بدأت مسيرته في الغناء الشعبي.

